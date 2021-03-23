Более 16 тысяч вызовов поступило в “скорую” на прошлой неделе

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С 15 по 21 марта в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 16 571 обращение. В медучреждения были доставлены 6 283 пациента, в том числе 671 ребёнок.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 6 013 случаев респираторных заболеваний, в том числе 1 960 случаев ОРВИ; 2 918 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 54 случая острого коронарного синдрома; 1 906 случаев неврологических нарушений, 237 из которых – инсульты.

Кроме того, за отчётный период было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 46 человек, в том числе 7 детей. 30 человек были доставлены в медучреждения.

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