Более 16 тысяч водителей были оштрафованы за превышение скорости в июне

Более 16 тысяч водителей были оштрафованы за превышение скорости в июне

В прошлом месяцев сотрудники полиции оштрафовали более 16 400 водителей, превысивших скорость. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. 

По данным ведомства, за отчётный период на дорогах страны из-за нарушения скоростного режима произошло 80 ДТП, в результате которых 7 человек скончались, а 98 получили травмы. В связи с этим полиция призывает водителей, особенно перевозчиков и тех, кто возвращается из-за границы, строго соблюдать скоростной режим.

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