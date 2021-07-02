Более 16 тысяч водителей были оштрафованы за превышение скорости в июне

0

В прошлом месяцев сотрудники полиции оштрафовали более 16 400 водителей, превысивших скорость. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

По данным ведомства, за отчётный период на дорогах страны из-за нарушения скоростного режима произошло 80 ДТП, в результате которых 7 человек скончались, а 98 получили травмы. В связи с этим полиция призывает водителей, особенно перевозчиков и тех, кто возвращается из-за границы, строго соблюдать скоростной режим.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.