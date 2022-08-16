Участились обращения в “скорую” по поводу укусов насекомых и отравлений

Участились обращения в “скорую” по поводу укусов насекомых и отравлений

С 8 по 14 августа в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 16 572 обращения.

Врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 4 207 случаев респираторных заболеваний; 2 574 обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 55 случаев острого коронарного синдрома; 2 066 случаев неврологических нарушений, из которых 213 инсультов. Кроме того, за отчётный период 94 гражданина, в том числе 14 детей, пострадали в результате ДТП.

Также поступило 67 вызовов в связи с укусами насекомых. 55 обращений касались отравлений (в том числе 24 случая отравления лекарствами и 12 – алкоголем).

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