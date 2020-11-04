Более 16 тысяч граждан обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 26 октября по 2 ноября Служба экстренной догоспитальной медицинской помощи зарегистрировала 16 029 вызовов. В медицинские учреждения страны были доставлены 6 153 пациента: 5 343 взрослых и 810 детей.

В указанный период в “скорую” обратилось 3 470 пациентов с респираторными заболеваниями. У 1 270 из них, 987 взрослых и 283 детей, ОРВИ. Предположительный диагноз “грипп” поставлен 1 143 пациентам.

Также были зарегистрированы 3 020 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 42 – с острым коронарным синдромом, 2 013 – с неврологическими нарушениями и 221 – с инсультом. 195 граждан обратились в “скорую” с признаками интоксикации: 19 человек отравились медикаментами, 20 – алкоголем, 120 – грибами, а 11 – угарным газом.

За отчётный период было зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых помощь врачей скорой помощи понадобилась 67 пострадавшим. 53 из них были доставлены в медучреждения.

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