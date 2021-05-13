Более 1500 военнослужащих Национальной армии были привиты от коронавируса

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На сегодняшний день более 1 500 военнослужащих Национальной армии были вакцинированы от COVID-19. Прививку также получил исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук.

По данным Минобороны, из общего числа вакцинированных в Национальной армии 306 человек уже получили вторую дозу вакцины. Вакцины AstraZeneca, Pfizer и Sputnik V были переданы в медицинские учреждения Министерства обороны Национальным агентством общественного здоровья.

Процесс иммунизации в Национальной армии начался в марте с вакцинации персонала медицинских учреждений подразделений оборонных структур, передаёт moldpres.md.

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