Более 150 пожаров были потушены в Молдове за сутки (ВИДЕО)

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС ликвидировали 157 пожаров в 34 районах страны. Среди наиболее пострадавших районов – Оргеев, Кагул, Бельцы, Теленешты, Криуляны, Резина, Флорешты и др.

Всего огнём было уничтожено 1 381 га растительности. 120 га сухой травы пожарные тушили в селе Чобурчи в Штефан-Водском районе, 80 га – в селе Дезгинжа. По 50 га травы сгорело в Фалештском и Хынчештском районах, а в Ставченах сотрудники ГИЧС потушили 30 га сухостоя.

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