Более 150 пожаров были потушены в Молдове за сутки (ВИДЕО)

Более 150 пожаров были потушены в Молдове за сутки (ВИДЕО)

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС ликвидировали 157 пожаров в 34 районах страны. Среди наиболее пострадавших районов –  Оргеев, Кагул, Бельцы, Теленешты, Криуляны, Резина, Флорешты и др.

Всего огнём было уничтожено 1 381 га растительности. 120 га сухой травы пожарные тушили в селе Чобурчи в Штефан-Водском районе, 80 га – в селе Дезгинжа. По 50 га травы сгорело в Фалештском и Хынчештском районах, а в Ставченах сотрудники ГИЧС потушили 30 га сухостоя.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md