Более 150 детей запустили в небо голубей в знак мира в рамках мероприятия, организованного фракцией Партии «ШОР»

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Более 150 детей запустили в небо голубей в сквере Кафедрального собора в ходе флешмоба по случаю 9 Мая. Акция была организована фракцией Партии «ШОР», которая хотела таким образом передать месседж Мира и призвать страну к единству.

Запустив голубей в небо, дети взялись за руки, образуя большой круг, символизирующий земной шар, а затем пели и танцевали с аниматорами и героями сказок.

По словам организаторов, Мир – это самая главная ценность, которую мы должны свято хранить, потому что он был достигнут ценой огромной жертвы 77 лет назад. Более того, по их мнению, важнейшими посланниками Мира являются дети, которые никогда не должны знать ужасов войны.

«Данной акцией мы намереваемся передать всем, что мы за Мир, который мы должны сохранить любой ценой. Мы хотим, чтобы этот месседж дошел до каждого дома, каждого гражданина, но особенно до наших властей, которых мы призываем заботиться о том, чтобы наша страна не потеряла свой суверенитет и сохранила нейтралитет, когда речь идет о вооруженных конфликтах. Мы также отдаем таким образом дань уважения всем героям, погибшим на поле битвы за нашу свободу. Мы преклоняемся до земли перед всеми ветеранами, которые боролись за то, чтобы у этих детей было чистое небо над головой», – заявила депутат фракции Партии «ШОР» Марина Таубер.

Перед этим мероприятием более 10 тысяч человек со всех уголков страны ответили на призыв Партии «ШОР» и приняли участие в марше, посвященном Дню Победы. Участники акции организованно прошли до Мемориального комплекса «Вечность», где возложили цветы в память о героях, павших на поле боя во время Второй мировой войны.

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