Более 15 тысяч вызовов поступило в «скорую» на прошлой неделе

Более 15 тысяч вызовов поступило в «скорую» на прошлой неделе

С 22 по 28 марта в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 15 506 обращений. В медучреждения были доставлены 5927 пациентов, в том числе 755 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 5048 случаев респираторных заболеваний, в том числе 1646 случаев ОРВИ; 2874 обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 34 случая острого коронарного синдрома; 1812 случаев неврологических нарушений, 219 из которых – инсульты.

Кроме того, за отчётный период было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 41 человек. 35 из них были доставлены в медучреждения.

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