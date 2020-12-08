Более 15 тысяч граждан обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 30 ноября по 6 декабря в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 15 182 обращения. В больницы страны доставили 5 360 пациентов: 4 744 взрослых и 616 детей.

За указанный период в “скорую” чаще всего обращались с респираторными заболеваниями – 4 664 запроса (1 871 пациент с ОРВИ). По поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы поступил 2 791 запрос. 39 из них были связаны с острым коронарным синдромом.

Врачи оказали первую помощь 1 744 гражданам с неврологическими нарушениями (в том числе 200 инсультов). 901 обращение поступило по поводу различных травм. За неделю в результате 40 ДТП пострадал 51 человек, 41 из них госпитализировали.

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