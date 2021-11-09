Более 15 тысяч человек обратились за помощью в “скорую” на прошлой неделе

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5868 пациентов, включая 1107 детей, были госпитализированы.

4658 обращений касались респираторных заболеваний, 2630 – сердечно-сосудистых заболеваний, а 1831 – неврологических. 1185 запросов были связаны с травмами, полученными, в том числе, в результате ДТП.

В то же время было зарегистрировано 55 отравлений, включая 23 лекарствами, 15 – угарным газом, а 7 – алкоголем. Пациенты, нуждавшиеся в специализированной помощи, были доставлены в больницы.

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