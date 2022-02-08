Более 15 тысяч человек обратились в “скорую” с начала месяца

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С 1 по 6 февраля в Службу догоспитальной скорой помощи поступило 15 509 вызовов. 5 046 пациентов, включая 967 детей, были госпитализированы.

Чаще всего обращения касались респираторных заболеваний – 5 469, в том числе 1 760 случаев ОРВИ. У 3 024 человек обострились сердечно-сосудистые заболевания, в том числе 50 обратились с острым коронарным синдромом. На неврологические проблемы пришлось 1 828 вызовов.

С начала месяца с травмами в “скорую” обратились 749 человек. Врачи оказали помощь 96 пациентам с инфекционными заболеваниями, 42 гражданам с отравлениями, включая 13 – лекарствами и 10 – алкоголем. В указанный период 10 человек отравились угарным газом.

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