Более 15 случаев незаконного подключения к водоснабжению и канализации было выявлено в столице за неделю

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АО “Apa-Canal Chisinau” постоянно выявляет случаи незаконного подключения к городской системе водоснабжения и канализации. В связи с этим компания намерена усилить проверки с целью выявления этих нарушений.

Так, на прошлой неделе рабочие осмотрели около 180 мест, где установлены системы водоснабжения и канализации в центре столицы, а точнее на улицах Миорица, Колина Верде, Марцишор и в переулке Молоканилор. В результате проверок было выявлено 5 случаев незаконного подключения к водоснабжению и 11 случаев незаконного подключения к канализации.

– Кража воды представляет опасность для всего процесса водоснабжения. Владельцы домов, которые незаконно подключились к системе водоснабжения, будут выплачивать расходы за потребление воды, а также штраф за мошенничество, – предупредили в АО “Apa-Canal Chisinau”.

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