Более 15% населения Молдовы вакцинировано от COVID-19

Более 15% населения Молдовы вакцинировано от COVID-19

Гражданам Молдовы были введены 894 622 дозы вакцин от COVID-19. Таким образом, уровень иммунизации населения составляет 15,1%, но без учёта граждан, которые были привиты за пределами страны.

Вторую дозу получили 388 877 человек. Такие данные представило на пресс-конференции руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, передаёт moldpres.md.

В настоящее время на складах Национального агентства общественного здоровья нет вакцин – все они равномерно распределены по более чем 500 пунктам вакцинации в стране. На данный момент доступно более 330 000 доз вакцин, – отметил представитель Минздрава Денис Чернеля. 

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