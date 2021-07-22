Более 15% населения Молдовы вакцинировано от COVID-19

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Гражданам Молдовы были введены 894 622 дозы вакцин от COVID-19. Таким образом, уровень иммунизации населения составляет 15,1%, но без учёта граждан, которые были привиты за пределами страны.

Вторую дозу получили 388 877 человек. Такие данные представило на пресс-конференции руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, передаёт moldpres.md.

В настоящее время на складах Национального агентства общественного здоровья нет вакцин – все они равномерно распределены по более чем 500 пунктам вакцинации в стране. На данный момент доступно более 330 000 доз вакцин, – отметил представитель Минздрава Денис Чернеля.

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