Более 15% молдаван намерены переехать в другую страну в ближайшие три года

Более 15% молдаван намерены переехать в другую страну в ближайшие три года

О переезде в другую страну чаще задумываются городские жители, чем сельские – 21% против 12,3%. По данным исследования, эмиграция затрагивает в большей степени мужскую часть населения.

Исследование показывает, что в возрастных группах 15-19 и 20-24 года доля населения, намеревающегося эмигрировать в следующие три года, составляет около одной трети, а в следующих двух возрастных категориях (25-29 и 30-34 года) – около четверти. После 45-летнего возраста доля тех, кто имеет такое намерение, падает ниже 9%, передаёт ipn.md.

Доля респондентов из муниципия Кишинев, намеревающихся уехать из страны, самая высокая – 26%, по сравнению с другими регионами, где таковых 12-14%. Чаще всего об эмиграции задумываются граждане с высшим образованием и одинокие люди.

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