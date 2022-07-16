Более 15 гектаров стерни сгорело на поле вблизи Комрата

Более 15 гектаров стерни сгорело на поле вблизи Комрата

Выжженная земля осталась после пожара на поле вблизи Комрата. Произошло это накануне днём на западной окраине города.

На единый номер экстренных служб очевидцы сообщили о том, что за монументом советского танка Т-34 горит поле. На место выехали пожарные, которые быстро локализовали пламя, бушевавшее на пшеничной стерне, передаёт gagauzinfo.md.

Пожар охватил площадь около 15 гектаров. Причина возгорания устанавливается.

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