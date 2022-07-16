Более 15 гектаров стерни сгорело на поле вблизи Комрата

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Выжженная земля осталась после пожара на поле вблизи Комрата. Произошло это накануне днем на западной окраине города.

На единый номер экстренных служб очевидцы сообщили о том, что за монументом советского танка Т-34 горит поле. На место выехали пожарные, которые быстро локализовали пламя, бушующее на пшеничной стерне, передает gagauzinfo.md.

Пожар охватил площадь около 15 гектаров. Причина возгорания устанавливается.

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