Более 15 000 проб воды было взято на тестирование специалистами в июле

0

Специалисты “Apă-Canal Chișinău” взяли на исследование в июле более 15 тысяч проб воды. Качество воды ежедневно проверяется поставщиком перед перекачкой в распределительную сеть Кишинёва по более чем 25 физико-химическим и бактериологическим параметрам.

Пробы, пишет ipn.md, берут из Днестра, водосборников на этапах очистки на водоочистной станции Кишинёва и станции водоподготовки “Днестр”, а также из резервуаров для питьевой воды, централизованной распределительной сети Кишинёва, артезианских скважин и т. д.

АО “Apă-Canal Chișinău” обращается к потребителям с просьбой сообщать о нарушениях, обнаруженных в системе централизованного водоснабжения и канализации, для принятия необходимых мер.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.