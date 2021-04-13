Более 14 тысяч вызовов поступило в “скорую” на прошлой неделе

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С 5 по 11 апреля в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 210 обращений. Случаи респираторных заболеваний составили 25% от общего количества вызовов.

Так, в “скорую” поступило 3476 обращений, связанных с респираторными заболеваниями, в том числе 1310 случаев ОРВИ. Кроме того, в указанный период врачи оказали первую помощь в 2864 случаях обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 48 случаях острого коронарного синдрома, что составляет 20% от общего количества вызовов. Затем следуют неврологические нарушения – 1833 (13%), в том числе 223 инсульта.

На прошлой неделе на трассах страны было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 44 человека. 37 из них были доставлены в медучреждения.

Всего за отчётный период в больницы поступили 5368 пациентов, в том числе 734 ребенка.

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