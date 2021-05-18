Более 14 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

Более 14 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

С 10 по 16 мая в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 043 обращения. В больницы были доставлены 5 367 пациентов, в том числе 1 107 детей.

Врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3 088 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 48 случаев острого коронарного синдрома, 2 078 случаев неврологических нарушений, 220 из которых – инсульты. На прошлой неделе количество обращений в связи с респираторными заболеваниями сократилось до 1 930.

С травмами обратились 1 349 человек, 73 из них пострадали в результате аварий.

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