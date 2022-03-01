Более 14 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

Более 14 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

С 21 по 27 февраля в Службу догоспитальной скорой помощи поступило 14 346 вызовов. 5365 пациентов, включая 1137 детей, были госпитализированы.

Чаще всего обращения касались сердечно-сосудистых заболеваний – 3011. У 2882 человек диагностировали респираторные заболевания. На неврологические проблемы пришлось 2100 вызовов.

С травмами в “скорую” обратились 1077 человек. Также врачи оказали помощь 34 гражданам, пострадавшим в ДТП. Кроме того, в указанный период было зарегистрировано 265 пациентов с инсультом и 50 – с инфарктом.

45 человек обратились в “скорую” с отравлениями, включая 17 – лекарствами, 9 – алкоголем и 7 – угарным газом.

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