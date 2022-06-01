Более 14 тысяч граждан обратились в “скорую” на прошлой неделе

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В период с 23 по 29 мая в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило свыше 14 тысяч обращений. В медучреждения были доставлены 5 765 пациентов, в том числе 1 443 ребёнка.

Врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3 100 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 68 случаев острого коронарного синдрома; 2 107 случаев неврологических нарушений, из которых – 223 инсульта; 1866 случаев респираторных заболеваний.

Кроме того, за отчётный период в “скорую” обратились более 1500 человек с травмами. 66 граждан, в том числе 16 детей, пострадали в результате ДТП.

Также в “скорую” поступило 60 вызовов в связи с различными видами отравлений. 21 вызов пришёлся на ожоги, а трём гражданам понадобилась помощь в связи с острой аллергической реакцией на укусы насекомых.

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