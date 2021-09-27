Более 135 тысяч граждан воспользовались услугами колл-центра НКСС

Более 135 тысяч граждан воспользовались услугами колл-центра НКСС

При возникновении вопросов, связанных с установлением, расчётом или получением социальных выплат, граждане могут обращаться по номеру: 022 257 777. Колл-центр Национальной кассы социального страхования работает с понедельника по пятницу с 07.30 до 16.00. 

Так, нажав кнопку “1” после вызова, звонящие смогут получить информацию о порядке установления, расчёта и выплаты пенсий, пособий, помощи и компенсаций. Кнопка “2” предназначена для звонящих по вопросам, связанных с пособиями по временной нетрудоспособности. Кнопка “3” – для вопросов, связанных с пособиями для семей с детьми, пособием по рождению и уходу за ребёнком (как для матерей, так и для отцов).

С начала работы колл-центра НКСС его услугами воспользовались уже более 135 тысяч граждан.

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