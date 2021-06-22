Более 13 тысяч вызовов поступило в «скорую» на прошлой неделе

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C 14 по 20 июня в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 13 605 обращений. В больницы были доставлены 5427 пациентов, в том числе 1165 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2501 случай сердечно-сосудистых заболеваний, 1913 случаев неврологических нарушений, 1740 случаев респираторных заболеваний.

Кроме того, с травмами к врачам обратились 1486 человек. За отчётный период на дорогах страны произошло 53 ДТП, в результате которых пострадали 70 человек, 62 из них понадобилась госпитализация.

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