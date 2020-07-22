Более 13 тысяч человек подали заявления на перерасчет пенсии

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С 1 июля и до настоящего времени было подано 13650 заявлений на перерасчет пенсии по возрасту. Речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию после 1 января 1999 года, и чей страховой стаж насчитывает не менее 10 лет.

Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, в результате перерасчета их пенсия выросла в среднем с 2353,33 леев до 5011,10 леев. Стоит отметить также, что:

с 1 января 2021 года будут пересмотрены пенсии по возрасту примерно для 18119 бенефициаров, которые вышли на пенсию после 1 января 1999 года и чей стаж составляет от 7 до 10 лет;

с 1 января 2022 года – примерно для 19314 бенефициаров, чей стаж составляет от 5 до 7 лет;

с 1 января 2023 года – примерно для 42597 бенефициаров, чей стаж составляет от 2 до 5 лет.

С 1 января 2021 года подать заявление на перерасчет пенсии можно будет онлайн посредством платформ www.servicii.gov.md или www.cnas.md.

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