Более 13 тысяч человек пересекли границу Молдовы за последние 12 часов

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За последние 12 часов Пограничная полиция зарегистрировала 13 562 пересечения государственной границы, из них 8 560 – в сторону выезда из страны. Большинство пересечений было совершено иностранными гражданами – 9 479.

На границе с Румынией зарегистрировано 11 072 пересечения от общего числа, остальные приходятся на КПП на границе с Украиной, передает moldpres.md. За указанный период молдавскую границу пересекли 5 401 гражданин Украины, из них 1 865 въехали в Республику Молдова, остальные – выехали.

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