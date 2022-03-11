Более 13 тысяч человек пересекли границу Молдовы за последние 12 часов

Более 13 тысяч человек пересекли границу Молдовы за последние 12 часов

За последние 12 часов Пограничная полиция зарегистрировала 13 562 пересечения государственной границы, из них 8 560 – в сторону выезда из страны. Большинство пересечений было совершено иностранными гражданами – 9 479.

На границе с Румынией зарегистрировано 11 072 пересечения от общего числа, остальные приходятся на КПП на границе с Украиной, передает moldpres.md. За указанный период молдавскую границу пересекли 5 401 гражданин Украины, из них 1 865 въехали в Республику Молдова, остальные – выехали.

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