Более 13 тысяч человек обратились за помощью в “скорую” на прошлой неделе

Более 13 тысяч человек обратились за помощью в “скорую” на прошлой неделе
С 17 по 23 мая в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 13 609 обращений. В больницы были доставлены 5150 пациентов, в том числе 1088 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2973 обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 46 случаев острого коронарного синдрома; 1991 случай неврологических нарушений, 253 из которых – инсульты. С ОРВИ в “скорую” обратились 715 человек.

Число пациентов с травмами составило 1284. 50 из них пострадали в результате ДТП. 47 госпитализированы, остальные получают лечение на дому.

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