Более 1200 бродячих собак были стерилизованы в прошлом году в столице

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1250 бездомных собак были стерилизованы в прошлом году в столице в рамках трёх муниципальных программ. Животные были вакцинированы против бешенства и чипированы. Большинство собак были выловлены в секторе Чеканы, возле промышленных зданий. Еще 208 уличных животных были стерилизованы в рамках проекта, реализованного международной организацией, базирующейся в Австрии.

Временно исполняющий обязанности начальника Отдела контроля и защиты животных Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Карл Луганов уточнил, что эти данные не включают пригороды столицы, передаёт ipn.md.

– Было мало инициатив со стороны пригородов по стерилизации бродячих собак. Я знаю, что такие проекты для бездомных животных проводились в прошлом году в Ставченах, а в этом году должны быть реализованы в Ватре и Бубуечь, – уточнил Карл Луганов.

Он также отметил, что бездомные животные были пойманы для стерилизации на основании запросов жителей столицы, но и сотрудники ГУЖКХБ выходили по собственной инициативе. Есть также волонтёры, которые сообщают, в каких секторах города есть нестерилизованные собаки.

– После вылова эти бродячие животные отправляются в ветеринарные клиники, где их стерилизуют, вакцинируют против бешенства, чипируют, а затем они возвращаются туда, откуда были выловлены. Агрессивные собаки помещаются в приюты для бездомных животных, – пояснил чиновник.

Также в прошлом году в рамках другого муниципального проекта было стерилизовано 600 кошек и 200 домашних собак. Животные были чипированы, а хозяева бесплатно получили на них паспорта.

В ближайшее время будут объявлены аукционы по проведению подобных проектов в первой половине текущего года. Предусмотрена стерилизация 1000 домашних собак и 1000 домашних кошек, а также 2000 бродячих собак.

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