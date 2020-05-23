Более 120 водителей были оштрафованы с начала кампании по предотвращению ДТП

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Более 120 водителей были оштрафованы с начала кампании “Десять дней действий против дорожно-транспортных происшествий”, которую запустил вчера Национальный инспекторат общественной безопасности.

По данным пресс-службы ведомства, всего за 12 часов от вождения были отстранены 40 пьяных водителей, 18 из которых находились в состоянии сильного опьянения. 5 автовладельцев отказались проходить тест на алкоголь. Ещё 3 находились в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, за одну ночь на бульваре Штефана чел Маре было поймано и задокументировано 65 водителей, превысивших скорость движения. Еще 19 нарушили правила эксплуатации транспортных средств.

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