Более 120 снарядов обнаружили и обезвредили сапёры в июле

Более 120 снарядов обнаружили и обезвредили сапёры в июле

Наибольшее количество боеприпасов – 75 противопехотных мин – было обнаружено около села Телица Новоаненского района.

Ещё 19 артиллерийских снарядов, пишет publika.md, нашли в селе Антонешть района Штефан-Водэ. Все взрывоопасные объекты времён Великой Отечественной войны были уничтожены в безопасных условиях.

Всего с начала года сапёры обнаружили 1 766 взрывоопасных объектов по всей стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md