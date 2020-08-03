Более 120 снарядов обнаружили и обезвредили сапёры в июле

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Наибольшее количество боеприпасов – 75 противопехотных мин – было обнаружено около села Телица Новоаненского района.

Ещё 19 артиллерийских снарядов, пишет publika.md, нашли в селе Антонешть района Штефан-Водэ. Все взрывоопасные объекты времён Великой Отечественной войны были уничтожены в безопасных условиях.

Всего с начала года сапёры обнаружили 1 766 взрывоопасных объектов по всей стране.

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