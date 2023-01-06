Более 12 тысяч прямых контрактов были подписаны с “Apă-Canal Chișinău” в 2022 году

0

В 2022 году АО “Apă-Canal Chișinău” заключило прямые контракты с более чем 12 200 собственниками квартир на основании поданных заявок. Поставщик уточняет, что процесс заключения прямых договоров по предоставлению/оказанию государственной услуги водоснабжения и канализации продолжается.

“Apă-Canal Chișinău” рекомендует владельцам квартир, а также администраторам жилых домов подготовить необходимые наборы документов для заключения прямых контрактов. Документы могут быть поданы в офисе оператора на ул. Албишоара, 38, с понедельника по четверг, с 08.00 до 17.00, а в пятницу с 08.00 до 15.45.

К заявлению должны быть приложены: копия удостоверения личности; копия документа, подтверждающего право собственности на недвижимость; декларация совладельца, в зависимости от обстоятельств; копия справки о государственном метрологическом контроле счетчика (опционально); копия последнего оплаченного счета за государственную службу водоснабжения и канализации, передает ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.