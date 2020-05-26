Более 12 тысяч обращений поступило в “скорую” на прошлой неделе

Более 12 тысяч обращений поступило в “скорую” на прошлой неделе

В период с 18 по 24 мая в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 12 313 обращений. В медучреждения было доставлено 4 453 пациента, из которых 626 – дети. 

В указанный период бригады врачей оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2 665 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 55 случаев острого коронарного синдрома; 1 693 случая неврологических заболеваний и нарушений, 185 из которых – инсульты; 51 случай отравления. Кроме того, помощь врачей понадобилась 76 пациентам с инфекционными заболеваниями.  

Также было зарегистрировано 1 108 случаев травмирования. За отчётный период было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 31 человек (24 взрослых и 7 детей). 27 из них были доставлены в медучреждения. 

За отчётный период в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи обратились 1 847 пациентов с проблемами дыхательных путей. У 762 из них ОРВИ. Предполагаемый диагноз 656 пациентов – грипп. Было также зарегистрировано 486 человек с подозрением на COVID-19.

Кроме того, на прошлой неделе врачи скорой помощи Кишинёва, Кагула и Леова оказали помощь 4 роженицам. Роды прошли без осложнений. Впоследствии мамы и новорожденные были доставлены в больницы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md