Более 12 тыс. м2 дорожного покрытия заасфальтировали в столице на прошлой неделе

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Муниципальное предприятие “Exdrupo” с 20 по 26 июня осуществило ряд работ по обслуживанию дорожной инфраструктуры в муниципии Кишинёв.

Так, на прошлой неделе было заасфальтировано более 12 тыс. м2 дорожного покрытия, а подготовлено к укладке асфальтового покрытия более 7 тыс. м2.

– Наибольший объём работ – 10,5 тыс. м2 – был выполнен на бул. Дачия. Одновременно с работами по ремонту ливневых стоков бульвар подготовили к нанесению битумного покрытия, – рассказал генпримар Ион Чебан.

Кроме того, на улице 27 Марта продолжаются работы по укладке выравнивающего слоя, параллельно с этим осуществляется очистка или установка канализационных люков.

Работы по демонтажу и установке бордюров были проведены на улицах Соколень, Сармизеджетуса, Каля Ешилор, А. Сахарова и бульваре Ренаштерий. На улице А. Сахарова уложено тротуарное покрытие. На улице Гидигич была выровнена площадка для парковки.

– В то же время велись работы по ремонту и обслуживанию ливневых канализаций и люков: 50 единиц были обустроены или установлены, а ещё 133 – очищены от мусора. Кроме того, установлено 42 дорожных знака, – отметил Чебан.

Также была нанесена дорожная разметка на общей площади более 660 м2. Обновлена разметка на улицах Иона Крянгэ, Г. Виеру, Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина, Гренобле.

На улице Киевской заасфальтирована пешеходная зона на чётной стороне дороги, ранее здесь были обустроены парковочные места.

В секторе Ботаника ведутся работы по ремонту подъездных путей во дворы многоквартирных домов. В то же время были заасфальтированы подъездные дороги к территориальной медицинской ассоциации в этом секторе.

Во дворе многоквартирных домов по адресу ул. Д. Рышкану, 2 – ул. Андрей Дога, 25 А – ул. Аэродромная, 2 завершены работы по асфальтированию. На парковке возле парка «Дендрарий» была уложена тротуарная плитка.

Работы по обслуживанию дорожной инфраструктуры продолжатся и на этой неделе.

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