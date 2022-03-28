Итоги выходных: более 2500 водителей получили штрафы за нарушение ПДД

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За минувшие выходные сотрудники НИОБ отстранили от управления 60 нетрезвых водителей. В то же время более 2500 автовладельцев получили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Наиболее частыми нарушениями были:

превышение скорости – 1479 случаев;

несоблюдение указаний дорожных знаков – 679 случаев;

нарушение правил остановки и игнорирование знака «Уступи дорогу пешеходам» – 128 случаев;

переход улицы в запрещённых местах – 112 случаев;

управление с непристёгнутым ремнём безопасности – 149 случаев.

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