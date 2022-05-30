Более 1100 детей смогут отдохнуть в столичных лагерях дневного пребывания

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Этим летом столичные лагеря дневного пребывания смогут принять 1111 детей. Об этом сообщила вице-примар Анжела Кутасевич.

По её словам, в этом году упор сделан на тематические лагеря. Всего будет открыто 13 лагерей дневного пребывания, где дети смогут находиться с 08:00 до 17:00, кроме выходных, пишет moldpres.md.

На организацию отдыха для школьников из муниципального бюджета было выделено 2,15 млн леев. Стоимость путёвки на 15 дней составляет 2250 леев, из которых родители оплачивают 450 леев (20%).

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