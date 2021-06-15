Более 11% жителей Молдовы прошли вакцинацию от COVID-19

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На сегодняшний день первую дозу вакцины против COVID-19 получили около 386 тысяч человек, а вторую – около 153 тысяч.

Такие данные озвучила сегодня на пресс-конференции председатель Специализированной комиссии по эпидемиологии Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Анжела Параскив.

В настоящее время охват вакцинацией в Молдове составляет 11% первой дозой и около 5% – двумя. В этом контексте мы призываем население пройти вакцинацию, чтобы достичь уровня охвата 70%, что обеспечило бы безопасность на национальном уровне, – подчеркнула Параскив.

Среди иммунизированных граждан около 60 процентов составляют мужчины и около 80 процентов – люди старше 40 лет, пишет moldpres.md.

За последнюю неделю было введено 60 тысяч доз вакцины. К сожалению, наблюдается небольшое снижение процесса темпов иммунизации. Поэтому на фоне роста числа заболевших в других странах мира опасность заражения сохраняется. Иммунизация – единственное спасение и решение, позволяющее как можно скорее вернуться к нормальной жизни, – уточнила эпидемиолог.

В то же время Параскив высоко оценила иммунизацию медицинского персонала, которая охватила 90% сотрудников системы здравоохранения.

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