Более 11 тысяч вызовов поступило в “скорую” в первую неделю июня

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С начала месяца в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 11 219 обращений. В больницы были доставлены 4 412 пациентов, в том числе 1 039 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2 433 случая сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе 54 случая острого коронарного синдрома), 2 078 случаев неврологических нарушений, 1 516 случаев респираторных заболеваний.

Кроме того, с травмами к врачам обратились 1 100 человек, по поводу различных инфекций – 81 человек, по поводу различного рода отравлений – 51 пациент.

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