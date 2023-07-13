Более 11 тысяч договоров аренды зарегистрировали в налоговой с начала года

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За первые шесть месяцев текущего года в Государственной налоговой службе зарегистрировали 11 231 договор аренды недвижимого имущества. Это на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В период с января по июнь текущего года было выявлено 1 283 физических лица, арендующих недвижимость. Поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, в первом полугодии текущего года выросли на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 26 млн леев (1,3 млн евро).

Также были проведены проверки в отношении 208 физических лиц, сдающих в аренду имущество, с доначислением в бюджет: базовых платежей в размере 491 тыс. леев, просроченных платежей в размере 36 тыс. леев и штрафов в размере 16,1 тыс. леев.

Согласно законодательству, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить налог в размере 7%.

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