Более 1000 евро запросил кагульчанин от претендента на водительские права

Более 1000 евро запросил кагульчанин от претендента на водительские права

Житель Кагула был задержан сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры. Подозреваемый получил 950 евро и 6800 леев от местного жителя, чтобы помочь его сыну сдать экзамены и получить аттестат об окончании автошколы.

Кагульчанин обещал, что сможет повлиять на сотрудников местной автошколы и помочь кандидату беспрепятственно сдать теоретические и практические тесты.

Подозреваемого задержали на 72 часа и поместили в изолятор временного содержания ИП Кагула. Стоит отметить, что мужчина является обвиняемым и по другому делу о торговле влиянием, находящемуся на рассмотрении суда.

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