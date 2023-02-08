Более 1000 евро запросил кагульчанин от претендента на водительские права

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Житель Кагула был задержан сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры. Подозреваемый получил 950 евро и 6800 леев от местного жителя, чтобы помочь его сыну сдать экзамены и получить аттестат об окончании автошколы.

Кагульчанин обещал, что сможет повлиять на сотрудников местной автошколы и помочь кандидату беспрепятственно сдать теоретические и практические тесты.

Подозреваемого задержали на 72 часа и поместили в изолятор временного содержания ИП Кагула. Стоит отметить, что мужчина является обвиняемым и по другому делу о торговле влиянием, находящемуся на рассмотрении суда.

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