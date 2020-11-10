Более 100 снарядов времён ВОВ нашли и обезвредили сапёры в Каушанах

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Боеприпасы были обнаружены вблизи села Плоп-Штюбей.

Командир Сапёрного батальона Георгий Раку отметил, что взрывоопасные объекты были найдены во время проведения полевых работ. На место прибыли сапёры. В результате были изъяты гранатомёты калибра 82 мм, противотанковые мины, а также гранаты – все немецкого производства.

Транспортировка объектов была невозможна в связи с тем, что они пролежали в земле более 70 лет. Поэтому было принято решение обезвредить снаряды там, где они были найдены. Процесс их ликвидации был проведён в условиях максимальной безопасности.

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