Более 100 случаев гриппа было зарегистрировано в Кишиневе на прошлой неделе

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На прошлой неделе в столице был выявлен 7261 случай ОРВИ, что на 2040 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, было зарегистрировано 105 случаев гриппа, 79 из которых среди детей до 17 лет. Об этом сообщил начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.



– Сейчас очень сложный период, это беспрецедентная эпидемиологическая ситуация, – отметил Гылкэ.

Кроме того, он сообщил, что в муниципальные больницы госпитализируют и детей из районов, а не только Кишинева. В больницах не хватает мест, передает protv.md.

– Очень много больных ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. В детской больнице №1 на 100 мест госпитализированы 130 детей в возрасте до 2-х лет с ОРВИ или пневмонией. В инфекционной больнице тоже на 100 койко-мест у нас 129 пациентов. В больнице “В. Игнатенко” лечатся 130 детей, – рассказал Гылкэ.

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