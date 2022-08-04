Более 100 противопехотных мин обезвредили в Штефан-Водэ

Более 100 противопехотных мин обезвредили в Штефан-Водэ

Сапёры батальона “Кодру” уничтожили арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны, обнаруженный недалеко от села Раскэецы.

Взрывоопасные предметы нашли в поле в ходе сельскохозяйственных работ. Арсенал боеприпасов – 100 противопехотных мин, две ручные гранаты РГД, противотанковая граната и снаряд немецкого производства – находился в земле более 70 лет, имел повышенную степень износа и представлял опасность при транспортировке, поэтому был обезврежен на месте, пишет moldpres.md.

С начала текущего года сапёрами Национальной армии выполнено 111 операций по разминированию, обезврежено 297 взрывоопасных предметов различных типов и 11 026 патронов.

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