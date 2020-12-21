Более 100 перевозчиков были оштрафованы за различные нарушения

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В результате проверок, проведённых с 14 по 20 декабря инспекторами Национального агентства автомобильного транспорта, были оштрафованы десятки национальных и международных перевозчиков.

По данным пресс-службы ведомства, рейды проводились в Кишиневе, Криулянах, Хынчештах, Бельцах, Унгенах, Оргееве, Страшенах, Кантемире, Бессарабке, Леова, Чимишлии, Каушанах, Кагуле, Штефан-Водэ, Новых Аненах, Единцах, Дрокии, Глодянах, Дондюшанах, а также на трассах, ведущих к КПП “Леушень”, “Кагул” и “Джурджулешты”. Всего в результате проверок было заполнено 110 протоколов о нарушениях, допущенных при перевозке пассажиров и грузов.

Кроме того, 30 водителей были временно лишены права пользования транспортным средством. Номерные знаки и сертификаты о регистрации автомобилей были изъяты. Два оператора были оштрафованы на 15000 леев за несоблюдение положений Кодекса автомобильного транспорта.

Всего с начала года за незаконную перевозку пассажиров и грузов, а также иные нарушения было составлено 925 протоколов и выписаны штрафы в размере 107453 у.е. Таким образом, в госбюджет страны поступило более 3 млн леев.

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