Более 100 художников представили свои работы на выставке «Весенний салон»

Более 100 художников представили свои работы на выставке «Весенний салон»

Более 100 художников представили свои работы на экспозиции современного искусства «Весенний салон», которая открылась в Выставочном центре им. Константина Брынкуша в Кишиневе.

Председатель Союза художников Молдовы Думитру Болбочану отметил, что «Весенний салон» – часть серии основных выставок, включённых в выставочный план и организуемых союзом в течение многих лет в сотрудничестве с Министерством культуры. В этом году представлено 135 произведений живописи, графики, скульптуры и видеопроекций, передает moldpres.md.

– Мы решили изменить формат выставки, которая представляла собой конкурс. В 2022 году «Весенний салон» задуман как благотворительная выставка, цель которой – сбор средств для помощи украинским беженцам, – сказал Болбочану.

Экспозиция будет открыта до 26 апреля.

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