Более 100 художников представили свои работы на выставке «Весенний салон»

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Более 100 художников представили свои работы на экспозиции современного искусства «Весенний салон», которая открылась в Выставочном центре им. Константина Брынкуша в Кишиневе.

Председатель Союза художников Молдовы Думитру Болбочану отметил, что «Весенний салон» – часть серии основных выставок, включённых в выставочный план и организуемых союзом в течение многих лет в сотрудничестве с Министерством культуры. В этом году представлено 135 произведений живописи, графики, скульптуры и видеопроекций, передает moldpres.md.

– Мы решили изменить формат выставки, которая представляла собой конкурс. В 2022 году «Весенний салон» задуман как благотворительная выставка, цель которой – сбор средств для помощи украинским беженцам, – сказал Болбочану.

Экспозиция будет открыта до 26 апреля.

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