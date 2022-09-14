Готовятся к холодам: в Тараклии неизвестные вырубили более 100 деревьев

Готовятся к холодам: в Тараклии неизвестные вырубили более 100 деревьев

Полиция разыскивает преступников, которые занимаются незаконной вырубкой деревьев в Тараклийском районе.

Как рассказал начальник инспекции по защите окружающей среды Тараклии Андрей Балтаков, во время ночного рейда примарии села Новосёловка в лесополосе была найдена делянка, на которой неизвестные занимались рубкой леса, передаёт gagauzinfo.md.

– Были проведены мероприятия по задержанию правонарушителей, которые через поля и персиковый сад скрылись по направлению села Новосёловка. За 20 дней они спилили 104 дерева, – сказал Андрей Балтаков.

Инспекторат полиции Тараклии расследует данный инцидент.

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