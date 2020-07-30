Десятки граждан и экономических агентов были оштрафованы за нарушения “антикоронавирусных” правил

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, МВД, НАБПП, НАОЗ и Нацагентство автотранспорта продолжают мероприятия по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19 в стране в контексте послабления мер и ограничений, введённых Нацкомиссией общественного здоровья.

Так, за последнюю неделю специалисты НАОЗ проверили 171 экономического агента, в результате чего было обнаружено 46 нарушений. В связи с этим были оштрафованы 20 салонов красоты и парикмахерских, 16 магазинов и 7 медицинских центров и аптек. Кроме того, в период с 22 по 27 июля инспекторы НАБПП проверили 444 экономических агента, в результате чего было выявлено 33 нарушения.

Также за последнюю неделю в Службу 112 поступило более 166 сообщений о нарушениях “антикоронавирусных” правил, допущенных в общественных местах. В результате этого нарушители были оштрафованы. Кроме того, было задокументировано 344 административных нарушения, 76 из них допустили посетители общественных мест, 40 – экономические агенты, 38 – торговцы. Были также оштрафованы более 100 человек, которые нарушили “антикоронавирусные” правила в местах отдых и общественном транспорте.

По данным пресс-службы Минздрава, пять предприятий общественного питания, которые позволили организацию торжеств (свадьбы и крестины) были оштрафованы. Санкции также получили 9 поставщиков услуг для отдыха (бассейны и террасы), которые допустили нахождение большого количества людей в помещении. Кроме того, было выявлено 92 случая нарушения режима самоизоляции.

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