Более 10 тысяч избирателей воспользуются мобильными урнами для голосования

Более 10 тысяч избирателей воспользуются мобильными урнами для голосования

Центральная избирательная комиссия сообщает, что 10 075 избирателей попросили предоставить им возможность голосования с помощью переносных урн. Запросы поступили из Новоаненского, Бричанского, Чимишлийского, Криулянского, Дондюшанского, Дрокиевского, Дубоссарского, Ниспоренского, Рышканского и Тараклийского районов.

По данным ЦИК, из общего числа обращений 338 поступили от избирателей с симптомами COVID-19, а в 9 737 случаях в заявках приводятся другие веские причины, передаёт moldpres.md.

В этом контексте руководство ЦИК напоминает гражданам, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок, что они могут до 15.00 часов письменно запросить о голосовании с помощью переносной урны, предъявив медицинскую справку.

По данным ЦИК, к 12.00 проголосовало более 460 тысяч избирателей или около 17% от общего числа внесённых в избирательные списки.

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