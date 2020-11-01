Более 10 тысяч избирателей воспользуются мобильными урнами для голосования

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что 10 075 избирателей попросили предоставить им возможность голосования с помощью переносных урн. Запросы поступили из Новоаненского, Бричанского, Чимишлийского, Криулянского, Дондюшанского, Дрокиевского, Дубоссарского, Ниспоренского, Рышканского и Тараклийского районов.

По данным ЦИК, из общего числа обращений 338 поступили от избирателей с симптомами COVID-19, а в 9 737 случаях в заявках приводятся другие веские причины, передаёт moldpres.md.

В этом контексте руководство ЦИК напоминает гражданам, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок, что они могут до 15.00 часов письменно запросить о голосовании с помощью переносной урны, предъявив медицинскую справку.

По данным ЦИК, к 12.00 проголосовало более 460 тысяч избирателей или около 17% от общего числа внесённых в избирательные списки.

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