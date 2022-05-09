Более 10 тысяч членов и симпатизантов Партии «ШОР» вместе с представителями руководства формирования приняли участие в Марше мира по случаю Дня Победы

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Более 10 тысяч членов и симпатизантов Партии «ШОР» вместе с представителями руководства формирования приняли участие сегодня, 9 мая, в Марше мира, посвященном Дню Победы и Памяти Павших Героев за Независимость Родины. Люди собрались в Кишиневе на площади Великого национального собрания и прошли маршем к Мемориальному комплексу «Вечность», где возложили цветы и почтили память погибших во Второй мировой войне. Многие участники митинга пришли в национальных костюмах и весь марш прошли, неся триколор – Государственный флаг Республики Молдова.

По словам лидера Партии «ШОР» Илана Шора, 9 мая – особый и святой день, потому что именно в этот день закончилась Вторая мировая война, унесшая жизни миллионов людей.

«9 мая – это день, когда наступил мир, а человечество снова начало радоваться. Сегодня мы празднуем победу над абсолютным злом, которая была достигнута жертвами тех, кто сражался, храбрых солдат, которые противостояли кровавому режиму Гитлера. С тех пор прошло 77 лет, но раны той огромной трагедии еще не зажили. А самый важный урок, который мы все должны усвоить, это то, что нет ничего важнее мира!», написал Илан Шор на своей странице в Facebook.

Для всего человечества эта война означала разрушение, трагедию и глубокие страдания. Также она означала героизм и огромную жертву со стороны всех тех, кто сражался с оружием в руках, чтобы противостоять врагу и защитить нашу страну, свободу и право на мир, отмечено в поздравительном послании для ветеранов, переданном командой Партии «ШОР» в посте на Facebook.

«Дорогие ветераны Второй мировой войны, мы преклоняемся перед Вами и благодарим Вас за Мир, за радость, которую вы принесли нам после многих лет слез и горя. Желаем вам здоровья и сил, будьте рядом с нами еще много-много лет! Мы сожалеем, что по прошествии стольких лет не все усвоили самый главный урок, согласно которому нет ничего важнее мира. В результате сегодня, возле границ нашей страны, происходит военный конфликт, где разрушаются населенные пункты, ломаются жизни и судьбы людей. Команда Партии «ШОР» выступает за мир, взаимопонимание, мы хотим, чтобы наша страна и не только была защищена от войны, смертей, разрушений, нищеты и страданий», говорится также в сообщении Партии «ШОР», посвященном 9 Мая.

По случаю 9 Мая депутаты фракции Партии «ШОР» побывали в гостях у ветеранов страны, подарили им корзины с продуктами питания и поблагодарили за мир. Также представители формирования Илана Шора пообщались с ветеранами Второй мировой войны, которые поделились своими воспоминаниями.

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