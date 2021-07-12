Более 10 тысяч человек вакцинировались против COVID-19 в день выборов

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В воскресенье, 11 июля, против COVID-19 привились 10 523 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Напомним, что вчера график работы пунктов вакцинации был продлён до 21.00, чтобы все желающие смогли привиться после голосования. Минздрав призывает граждан вакцинироваться, так как это единственный способ остановить пандемию коронавируса. Чтобы получить прививку, нужно обратиться к своему семейному врачу или в любой пункт вакцинации.

На сегодняшний день в Молдове ввели 793 281 дозу вакцин. Полную иммунизацию от COVID-19 прошли 308 439 человек.

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