Более 10 тысяч человек приняли участие в Марше Памяти и акции “Бессмертный полк” в Кишинёве (ФОТО)

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Несмотря на пандемию, граждане массово откликнулись на призыв и присоединились вместе с портретами своих героев к шествию. Оно проводилось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Многотысячную колонну возглавили пятый президент страны, председатель Партии социалистов Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, врио министра обороны Виктор Гайчук, руководство Национального координационного комитета “Победа”, депутаты.

Граждане прошли по главным улицам столицы к мемориалу воинской славы “Вечность”, где возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. По ходу шествия люди скандировали: “Ура!”, “Победа!”, “Мы помним, мы гордимся!”, “Спасибо деду за победу!”.

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие свыше 10 тысяч человек.

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