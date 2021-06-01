Более 10% населения Молдовы вакцинировано от COVID-19

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На сегодняшний день в Молдове против COVID-19 вакцинированы 416 814 человек, что составляет более 10% населения страны. Обе дозы вакцины получили более 2% граждан.

По данным руководства Национального агентства общественного здоровья, до настоящего времени в нашу страну прибыло 886 390 доз вакцины. Около 90% уже распределено по медицинским учреждениям республики. На прошлой неделе было введено более 100 000 доз вакцины, большинство из них – в рамках организованных марафонов.

В настоящее время все лица, достигшие 18 лет, имеют право на вакцинацию. Они могут позвонить своему семейному врачу или записаться на приём через Интернет, чтобы пройти иммунизацию.

На сегодняшний день более 400 000 человек получили первую дозу вакцины, а вторая была введена 76 663 людям. Охват вакцинацией медицинского персонала составляет более 80%. Власти объявили, что в ближайшее время в страну поступит новая партия AstraZeneca.

Из общего числа людей, иммунизированных против COVID-19, у более чем 1 370 проявились умеренные побочные эффекты, пишет moldpres.md.

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